Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - успішна українська танцівниця та переможниця проекту "Танці з зірками". Зірка нещодавно повернулася в Україну до чоловіка, не побоявшись війни. Тепер у танцівниці стала проблема з роботою, адже танці зараз не дуже актуальні. Відповідний пост Ілона опублікувала в Instagram.
"Питання дня!
Чим далі займатися? Де знайти роботу? Кому потрібні взагалі танці зараз? Як піднімати культурний дух і відроджувати мистецтво під час війни? А може, арт-терапія? Як я можу бути корисний українському народу?",- написала Ілона.
А в сторіс Гвоздьова зазначила, що може піти торгувати на ринок.
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"Якщо згодом побачите мене на базарі в якості продавця - не дивуйтеся. До того ж досвід є великий. З дитинства з татом продавала на базарі овочі, фрукти рибу", - написала Ілона.
Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" зізналася, на який крок заради чоловіка пішла під час війни
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