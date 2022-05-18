Танцівниця Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" задумалася про пошук роботи, адже зараз танці перестали приносити дохід.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - успішна українська танцівниця та переможниця проекту "Танці з зірками". Зірка нещодавно повернулася в Україну до чоловіка, не побоявшись війни. Тепер у танцівниці стала проблема з роботою, адже танці зараз не дуже актуальні. Відповідний пост Ілона опублікувала в Instagram.

"Питання дня!

Чим далі займатися? Де знайти роботу? Кому потрібні взагалі танці зараз? Як піднімати культурний дух і відроджувати мистецтво під час війни? А може, арт-терапія? Як я можу бути корисний українському народу?",- написала Ілона.

А в сторіс Гвоздьова зазначила, що може піти торгувати на ринок.

"Якщо згодом побачите мене на базарі в якості продавця - не дивуйтеся. До того ж досвід є великий. З дитинства з татом продавала на базарі овочі, фрукти рибу", - написала Ілона.

Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" зізналася, на який крок заради чоловіка пішла під час війни

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