17-річна дочка Олі Полякової показала, які у неї є таланти, поділившись новим постом.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова-відома українська співачка і мати двох прекрасних дочок Маші та Аліси. 17-річна Марія вже стала успішним блогером, а також солісткою панк-рок групи. А цього разу дівчина у своєму Тікток показала, які таланти у неї є.

"Та сама дитина-розчарування, яка нічого нормально робити не вміє", - написала Маша.

Після цього Маша показала, що вміє грати на гітарах, малює і співає.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Малюнок класний"," як пісня називається"," Ви дуже красиво малюєте"," знову російською", " прям я....але всі кажуть що у мене не вийде стати музиканткою", " а ти за знаком Зодіаку не Близнюки випадково?", "для себе головне не стань розчаруванням. що думають батьки - їхня думка, головне ти себе тримай в руках і високо".

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