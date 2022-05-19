17-летняя дочь Оли Поляковой показала, какие у нее есть таланты, поделившись новым постом.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица и мать двоих прекрасных дочерей Маши и Алисы. 17-летняя Мария уже стала успешным блогером, а также солисткой панк-рок группы. А в этот раз девушка в своем ТикТок показала, какие таланты у нее есть.

"Тот самый ребенок-разочарование, который ничего нормально делать не умеет", - написала Маша.

После этого Маша показала, что умеет играть на гитарах, рисует и поет.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Рисунок классный", "Как песня называется", "Вы очень красиво рисуете", "Опять на русском", "прям я....но всё говорят что у меня не получится стать музыканткой", "А ты по знаку зодиака не близнецы случайно?", "для себя главное не стань разочарованием. что думают родители — их мнение, главное ты себя держи в руках и высоко".

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