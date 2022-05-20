Лера Товстолес не вперше бере участь у зйомках програми " Хто зверху?", блищить на проекті "Квартал 95" і з'являється на зйомках різних шоу, повідомляє Politeka.net. Кадри в Instagram з Валерією нерідко обговорюють в мережі.
Як можна помітити, Лера Товстолес часто радує шанувальників будь-якими фотографіями і відео на своїй сторінці в соціальній мережі. Через довгі тижні мовчання вона знову стала показувати кадри в Instagram.
Лера відразу зазначила, що втратила більшість речей свого життя - багато чого змінилося, зміниться в майбутньому, але точно не модель. Останні публікації пов'язані саме з жарким кліматом, вона із задоволенням позує в літніх образах і показує, як веселиться закордоном.
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Ще до війни Товстолес опублікувала уривок відео, в якому показала, як виграла у хореографа Амадора Лопеса в дивилися.
"Минулого разу в програмі "Хто зверху", я програла @valik_mikhiienko цього разу я виробила тактику. Так, я з тих людей) я придумую тактику і завжди хочу перемогти 😅 у цій програмі три рази я виграла в дивоглядки @amadorlopez_rumberos , але пам'ятай, як і на цьому відео я теж тебе❤️🔥 😅", - написала Лера Товстолес.
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