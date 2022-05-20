Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк - успішний український музикант, який пішов захищати Україну після нападу Путіна на Україну 24 лютого. Але це не заважає іноді Хливнюку публікувати фотографії в своєму Instagram, радуючи своїх шанувальників. А цього разу Хливнюк поділився фото до свята-День вишиванки.
На фото Андрій позував у вишиванці, а з плеча звисала зброя.
"З днем Вишиванки брати і сестрички!",- написав Хливнюк.
Фанати, включаючи Марічку Падалко і Лесю Нікітюк, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Взаємно, наш справжній герой"," бережіть себе"," який красунчик"," Ой, який класний"," красивий хлоп", " краще б рибу на Смілянці малював, Андре...але кожному своє...хіп-хоп в Україні помирає... система виграє", " неймовірний! Дякую за те, що захищаєте будь-яку Україну".
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