Як повідомляє Politeka.net, українська кримськотатарська співачка Джамала, яка зараз гастролює світом, щоб зібрати кошти на ЗСУ і розповісти людям правду про війну, дала інтерв'ю "Голосу Америки". Відео вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Співачка розповіла багато цікавого і поділилася своїми думками про війну, яку почали рашисти. Джамала зазначила, що відповідальність за те, що відбувається повинні нести всі росіяни.

"Громадяни росії повинні нести колективну відповідальність за геноцид українців. Вони виховували, зрощували цього монстра роками. І ті, що зараз мовчать і ті, які висловлюються проти. Спасибі тим, хто висловлюється проти, але все одно, цього мало - тому що росія, вона величезна", - зазначила Джамала.

Артистка зізналася, багато її цілей змінилося після 24 лютого і тоді вона усвідомила, що більше не може бути лише співачкою.

"Я знаю, що не в мене однієї війна забрала всі плани. 24 лютого я усвідомила, що я не співачка. Я не можу бути просто співачкою. Я кожен день повинна робити щось, щоб врятувати нас і розповісти про цю несправедливість", - пояснила знаменитість.

Також співачка зазначила, що з росіянами, поки неможливо поліпшити відносини: "Ми будемо намагатися миритися ... не знаю, скільки має пройти часу. Але тільки після того, як вони перестануть нас вбивати. Як можна обіймати вбивцю? Як можна обіймати людину, яка тебе гвалтує? У мене не вкладається це в голові".

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