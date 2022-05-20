Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко - відома українська співачка і дочка Народної артистки України Ніни Матвієнко. У зірки є дві дочки-23-річна Уляна і Ніна, яку знаменитість нещодавно народила від Арсена Мірзояна, за якого вийшла заміж після цього. Не забуває Тоня і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу показала дочку Ніну, яка заспівала для Арсена.
На кадрах дівчинка стояла в джинсовому піджаку і з хвостиком на голові. Ніна заспівала пісню для тата, який знаходиться далеко.
"Наша дочка, твоя Сніжинка обіймає тебе сьогодні піснею", - написала Тоня.
"Люблю дуже сильно", - написав Арсен у відповідь.
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Фанати подивилися відео майже 2 тисячі разів і написали коментарі:
"Така доросла", "як це мило"," прекрасне виконання", " це маленька зірочка, дуже талановита і красива! Не можу намилуватися послухала раз 10".
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