Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - учасниця шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком, яка стала активним блогером після проекту і навіть спробувала себе в ролі телеведучої. Зараз дівчина почала старанно працювати над собою і частіше показує також, як приводить фігуру в порядок.

Зазначимо, Даша вже не раз розповідала про цілі своїх тренувань. Вона старанно намагається підтримувати форми в потрібному їй балансі ваги, а також контролює стан шкіри. За словами дівчини, після схуднення вона за цим стежить набагато більше.

"Ваше тіло тільки у вашій голові. Одного разу десь побачила схожу фразу і зрозуміла, що це працює. Поки ми не намалюємо у себе в голові ідеальну фігуру і реально не захочемо схуднути, то нічого не буде", - раніше розповіла Даша, навіщо ходить в зал і часто займається.

Вона зазначає, що їй нерідко важко дається щось, вона лінується, але заради підтягнутих форм не кидає режим.

"Це ви робите не для тренера, не для хлопця, не для мами, а тільки - для себе!» - підмічати Даша.

Раніше дівчина показала кілька щасливих моментів зі свого відпочинку, який довгий час не бажала собі дозволяти. З самого початку вторгнення рф на наші землі дівчина залишалася в Києві і не хотіла залишати будинок.

При цьому Даша не раз розповідала про допомогу ЗСУ, розповідала про біди, які заподіяли окупанти мирним громадянам і підтримувала біженців. Зараз Ульянова вирішила трохи відпочити і поділилася радісним моментом.

Також, Цибульська показала руїни батьківського дому і дала пораду, як діяти.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич вирішила пожартувати, нарвавшись на різку критику.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" оголосив про повернення в Україну.