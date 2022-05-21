Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - учасниця шоу" Холостяк " з Максом Михайлюком, яка стала активним блогером після проекту і навіть спробувала себе в ролі телеведучої. Зараз дівчина почала старанно працювати над собою і частіше показує також, як приводить фігуру в порядок.
Зазначимо, Даша вже не раз розповідала про цілі своїх тренувань. Вона старанно намагається підтримувати форми в потрібному їй балансі ваги, а також контролює стан шкіри. За словами дівчини, після схуднення вона за цим стежить набагато більше.
"Ваше тіло тільки у вашій голові. Одного разу десь побачила схожу фразу і зрозуміла, що це працює. Поки ми не намалюємо у себе в голові ідеальну фігуру і реально не захочемо схуднути, то нічого не буде", - раніше розповіла Даша, навіщо ходить в зал і часто займається.
Вона зазначає, що їй нерідко важко дається щось, вона лінується, але заради підтягнутих форм не кидає режим.
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"Це ви робите не для тренера, не для хлопця, не для мами, а тільки - для себе!» - підмічати Даша.
Раніше дівчина показала кілька щасливих моментів зі свого відпочинку, який довгий час не бажала собі дозволяти. З самого початку вторгнення рф на наші землі дівчина залишалася в Києві і не хотіла залишати будинок.
При цьому Даша не раз розповідала про допомогу ЗСУ, розповідала про біди, які заподіяли окупанти мирним громадянам і підтримувала біженців. Зараз Ульянова вирішила трохи відпочити і поділилася радісним моментом.
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