Відома українська співачка Оля Полякова, яка після початку війни прийняла рішення відвезти з країни своїх дочок, опублікувала Instagram відео, яким анонсувала новий випуск шоу "Дорослі дівчатка".

Ця програма, яку співачка робить разом з телеведучою Машею Єфросиніною, до війни була дуже популярною серед українців. Однак тепер зірки дуже довго сумнівалися, чи варто знімати нові випуски.

"Багато наших вчинків і слів ми зараз міряємо ступенем доречності цього в нинішньому інформаційному полі. Так що ми з @mashaefrosinina сумнівалися і про нові випуски проекту "Дорослі дівчатка". Ми не знаємо напевно, в якому форматі і далі будемо його випускати, і наскільки це буде можливо. Але ваші коментарі та повідомлення дали нам мотивацію і бажання все ж зробити новий випуск, в якому ми поділилися з вами найболючішим – всім, що пережили в перші дні війни ми, наші сім'ї, діти, близькі і знайомі", - розповіла Полякова про новий випуск.

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