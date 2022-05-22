Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - український відомий співак, який переміг на проекті "Голосу країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Після цього співак встиг зробити кілька робіт, знявши на них Відео. Не забуває Сергій і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Цього разу Сергій зробив селфі, зраючись до фанатів.

"Вигляд такий, начебто бджоли покусали", - написав на кадрах Лазановський.

Після цього Сергій пішов на вулиці Івано-Франківська давати вуличний концерт. Зірка показав навколишні будівлі, пропонуючи фанатам дізнатися де саме він знаходиться і прийти послухати виступ.

До цього Лазановський заспівав повну версію пісні"Ой у лузі червона калина".

"Така дрібниця, але мені приємно, що більшість людей змогли почути повну версію цієї пісні! Адже більшість зірок українського шоу-бізнесу чомусь не спромоглися заспівати її від першого і до останнього куплета. І парадокс у тому, що якраз 2,3,4-й куплет мають найсильніший посил", - зазначив Лазановський у публікації.

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