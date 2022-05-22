Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка і колишня солістка групи"Время и Стекло". А нещодавно артистка розійшлася з Володимиром Дантесом, з яким була разом більше 10 років. На дня Надя заінтригувала своїм майбутнім дуетом, адже зібралася записувати з кимось спільну пісню. А тепер Дорофєєва поділилася кадрами, з ким працює над новою піснею.

Як виявилося, Надя зібралася писати пісню разом з Jerry Heil (яною Шамаєвої). На кадрах дівчина сиділа за піаніно. Шамаєва один раз стукнула по клавіші, після чого відео закінчилося.

"А тепер працюємо на студії. Попереду цілий день написання пісень для Надя Дорофєєва", - написала Яна, зробивши репост відео з собою зі сторіс Наді.

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