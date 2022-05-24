Відомий український актор Тарас Цимбалюк у програмі "Зірковий шлях" каналу "Україна" розповів, як його теща і бабуся дружини вижили в Маріуполі під час вторгнення рф.

Виявилося, що з моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну він і його дружина Тіна вмовляли її рідних виїхати з Маріуполя, але ті не слухали. Вони настільки звикли до вибухів, які лунають за Маріуполем, і не могли собі уявити, що росіяни зрівняють місто з землею.

На початку березня зв'язок з рідними Тіни обірвався. Приблизно два тижні ніхто не знав - чи живі вони. Їх сусідка знайшла зв'язок і змогла зв'язатися з Тарас Цимбалюком. Вона розповіла, що мама і бабуся Тіни живі, вони просто весь час сидять в підвалі, адже обстріли не припинялися ні на хвилину. Коли почали обстрілювати той підвал - вони зрозуміли, що треба йти ва-банк.

"Вони вирішили, що потрібно їхати. Побачили, що їх машина тільки один раз була зачеплена осколком - вони сіли і, слава Богу, виїхали з Маріуполя. Вони поїхали в Запоріжжя, Дніпро і потім доїхали до нас. Зараз ми всі Києві", - поділився Тарас Цимбалюк.

За словами Тараса, його теща і бабуся Тіни їхали по замінованій дорозі. Актор також розповів, як жінкам вдалося вижити в блокаді: вони розкручували батареї, пили воду звідти і смоктали шматочок сала раз на три дні, щоб вижити.

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