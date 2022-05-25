Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка створила проект з пошуку зниклих людей під час бойових дій, поділилася в Instagram своєю історією, як для неї почалася ця війна. Телезірка опублікувала фото з супермаркету, яке зробила вранці 24 лютого. Тоді вона купувала продукти і збиралася в дорогу разом з сім'єю, подалі від Києва.

У підписі до публікації Осадча розповіла, як вони з чоловіком і дітьми покидали столицю.

"24.02. 9:22. Три місяці з початку плато масштабного вторгнення. Я не знаю чому вирішила зробити фото в магазині, напевно, щоб запам'ятати хронологію подій цього страшного ранку. Ми прокинулися о 4:30 від того, що за нашим парканом спрацювало ППО (вже можу писати, там його більше немає). Напередодні повернулися з прем'єри Великої прогулянки, ми спокійно звично вляглися спати з планами на ранок... як і всі ми... як і всі з перших вибухів нерозуміння дій. Складати, валізи, бігти за продуктами або кудись їхати.

У паніці робили все і купували продукти, які потім привезли до батьків, і збирали валізи з мінімумом речей на всіх, щоб помістилися в багажник, і виїжджали, спочатку до батьків неподалік, там здавалося безпечніше. А потім був довгий шлях на захід України з двома маленькими дітьми і коляскою на колінах, адже він не помістився в багажник, так і їхали всі 19 годин. Ми не були готові до такого підступного вторгнення дурного сусіда. І досі не віримо, що все це відбувається з нами", - розповіла Катя.

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