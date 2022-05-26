Як повідомляє Politeka.net, війна змусила багатьох творчих і публічних особистостей України змінити рід діяльності. У їх числі популярний український співак Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот з групи ТНМК. Він з перших днів повномасштабної війни став на захист України зі зброєю в руках і розповів в інтерв'ю для програми "Ранок з Україною", які жахи бачив у рідному Харкові.

Фагот розповів, що найбільше від російської агресії в Харкові постраждав район Північна Салтівка - там не залишилося жодного вцілілого будинку. Крім того, він побачив, що постраждав також сильно сам центр Харкова.

Артист також зазначив, що дуже боляче дивитися на всі руйнування. Фагот добре знає ці місця, тут він жив і вчився, закінчив консерваторію, яка в самому центрі на площі Конституції знаходиться.

"У нас був такий екзистенціальний прихід, коли ми фоткали все це, нас дуже вражає, потім сідаємо в машину, дістаємо телефони і хтось каже:" Ти бачиш?", а там у смітнику ноги лежать. Ми потім усвідомили, що це манекен, але такий шок був спочатку. Ми реально вилізли з машини, повернулися, перевірили – реально манекен. Жесть. Просто жесть", - розповів Фагот.

Нагадаємо, що Фагот вивернув брудний виворіт "Танців з зірками".

Як повідомляла Politeka, Фагот, який брав участь у шоу "Танці з зірками", написав відвертий пост.

Також Politeka писала, що схудлий Фагот вразив змінами в зовнішності.