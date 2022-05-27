Популярна артистка Тіна Кароль продовжує дивувати образами під час своїх концертів, так як все частіше виступає в дизайнерських нарядах з незвичайними акцентами. Останній виступ артистки вразив шанувальників відразу з кількох причин.
Справа в тому, що Кароль для емоційних виступів не тільки використовує Різні символи на концертах і спілкується з шанувальниками із залу. Вона також почала виступати босоніж, що запримітили шанувальники.
"Благодійні концерти Тіни Кароль тривають; мурашки по шкірі❤️; неймовірно красиво!!!!!👏 ❤ ️ 🇺 🇦 ; Так красиво) аж до сліз; неймовірно красива і талановита😍; чому Тіна вже не в перший раз виступає босоніж? Це своєрідний протест? 😍 ; Так, Тіна, наші воїни надійні і заслуговують великої любові» - підтримують образ Кароль в мережі.
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Відзначити, Кароль знаходиться в Європі, де дає благодійні концерти на підтримку України. Вона встигла дати інтерв'ю французькому виданню Le Figaro і розповівши, що її батько Григорій Ліберман вирішив піти воювати.
За словами артистки, вона прийняла його вибір, проте важко це переживає.
"Мій батько в 67 років міг би покинути країну, але залишився, щоб захищати Україну. Він вступив до лав добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Прийняти це було нелегко", - поділилася Тіна Кароль.
Також, Кароль у вишиванці підкорила зворушливими кадрами з Харківським "світським левом".
Як повідомляла Politeka, Кароль після концерту виплеснула все наболіле на фанатів.
Також Politeka писала, що Кароль розповіла, яке майбутнє чекає країну і українців.