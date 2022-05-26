Відома українська співачка Анастасія Приходько, яка з початку війни залишилася в Україні, а нещодавно повернулася додому до Києва, у програмі "Слава +" прокоментувала скандал з Іриною Федишин про її висловлювання на адресу ЛГБТ-спільноти. Також гостра на слівце Настя висловилася, що у неї є претензії ще до деяких українських зірок, але вона пообіцяла собі не влаштовувати публічні розгляди під час війни.

Що стосується Федишин, то її слова про те, що одностатеві стосунки – це гріх, обурили Приходька. Співачка зазначила, що багатьох її друзів з нетрадиційною орієнтацією такі слова ображають. До того ж, за словами Насті, навіть на фронті є військові з нетрадиційною орієнтацією, і немає в цьому нічого гріховного.

"У мене вже є "улюблена співачка". Я не знаю, що її так попаяло. Може там продюсер вже зовсім з глузду з'їхав. Але знаєш, ображати ЛГБТ, навіть в ті часи, коли навіть такі хлопці воюють на фронті, і говорити, що це гріх. Я не знаю, може ти гріх. Але любов ніколи не була гріховною. І нехай вони там хто як хоче, так себе любить, але любов – це не є гріх", - висловилася Приходько.

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