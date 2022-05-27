Дружина Сергія Бабкіна Сніжана розповіла про тривожні новини, які отримала з Харкова, де у них будинок.

Як пише Politeka.net, Сергій Бабкін - відомий український музикант. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі за незалежність. Сергій після початку війни покинув Україну, так як здоров'я не дозволяє йому воювати, він взяв свою головну зброю - гітару. Тепер артист дає концерти, збираючи гроші на підтримку України. Дружина Сергія Сніжана вирішила розповісти про їхній будинок, який знаходиться в Харкові. Дружина опублікувала відповідний пост в Instagram.

"Сергій грає благодійний концерт у Вільнюсі. А я не можу відірватися від телефону. Мені пишуть знайомі з Харкова, з нашого району. Сьогодні наш район знову був обстріляний. Загинули люди... Коли ж ці тварі підуть з нашої землі..?! Скільки їм ще треба забрати життів?!",- написала емоційно Сніжана.

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