Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських останнім часом рідко показує себе, щоб уникнути критики. Справа в тому, що артистка виїхала з країни з чоловіком і родичами. Незважаючи на те, що в Києві набагато безпечніше - вона також не повернулася додому.

В Instagram Каменських часто критикують за її поведінку і заяви про зайву тривожність, проте в Тік-струмі артистка продовжує показувати різні ролики з приводу агресії рф.

Цього разу вона показала, якою була її реакція на заборону в'їзду в рф на 50 років.

Як і очікувалося, артистку засипали коментарями:

"Це точно🇺 🇦❤️🙏 🏻; дааа, в РФ ніхто не поїде🕊; так все одно, що аж незручно; чому вона з віком не старіє, а тільки гарнішає?; неймовірна❤️❤️😂; а сенс цього обмеження на 50 років? І так ні в кого немає бажання туди їхати, навіть через 100 років туди врятли хтось приїде; подивимося коли гроші ваші закінчаться як будите плакати....😅 ; Ну да, чтож тоді вони з Росії не вилазили раніше?); Настька актрисулька😂203"»

Раніше Каменських розповіла, як їй живеться закордоном: "У мене дуже поганий сон, я дуже нервую. До мене повернулися панічні атаки, які з'явилися після перенесеної корони. Я дуже багато плачу, хвилююся, переживаю. Піднімаю очі в небо і кажу: "Боже, зупини це, ну не може це бути так довго". Це горе, яке просто живе з тобою", - сказала Настя Каменських.

При цьому артистку підняли глузування, помічаючи, що в теплій мирній країні говорити про паніку дещо лицемірно, враховуючи горе людей в Україні.

Також, Каменських виправдала переїзд до Іспанії з Потапом і отримала "ответочку" українців.

Як писала Politeka, Каменських розкрила, як Потап опинився в Іспанії, поки в Україні війна.

Також Politeka писала, що Каменських заклювали після нової патріотичної пісні.