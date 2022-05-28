Популярна українська співачка Ірина Білик, чий будинок під Києвом постраждав від рук російських окупантів, не зневірилася і продовжила творити музику. Так, на третьому місяці війни Іра представила українцям чуттєву пісню про кохання, яка пробирає до сліз.

У своєму Instagram Білик опублікувала короткий фрагмент кліпу, а в профілі залишила посилання на ютуб, де можна побачити і послухати композицію цілком. Це пісня про кохання, яка не знає кордонів, і про очікування коханих під час війни.

У підписі до публікації Ірина написала, кому присвятила свою нову пісню: "У світі немає такого зла, щоб знищити любов навіть у цей неспокійний час, і жодна межа не відокремить нашу любов. Я присвячую цю пісню тим, хто чекає з війни своїх близьких!".

Користувачі тут же почали коментувати нову пісню Білик, відзначаючи, як красиво вона співає українською мовою. "До сліз", "До мурашок", "Дуже красиво", "Яка ви прекрасна, незважаючи ні на що", "Зворушливо, не стримуйте сльози. Ми переможемо, неодмінно! Тому що любов живе в наших серцях! Тому що ми на нашій рідній землі! Тому що ми сильні!".

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