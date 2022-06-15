Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український артист, а його молода дружина - концертний директор, разом вони також ведуть блоги в Instagram і розповідають про свого сина. Для артиста шлюб вже четвертий, а для Репяховой - перший.

Буквально кілька днів тому вона відзначила свій день народження і похвалилася подарунками. А сьогодні день народження відзначає вже їх маленький син Михайло. Репяхова очікувано показала добірку милих кадрів з дитиною.

"birthday boy ☺️️; з Днем народження❤️❤; вітаю Михасика і його батьків! 🎉 🎂 🐣 ; З днем народження вашого красивого янголятка ♥️пусть нехай росте здоровий😘 🎂: не зрят акая харизма, весь в тата🥳; вітаю з днем народження янголятко!!!; Нехай росте здоровим і щасливим на радість батькам 🎉; міцного здоров'я, радісних моментів і мирного неба 🌷».

Також дівчина прокоментувала своє свято:

"Безмежно вдячна всім за привітання! 💙 28 років, а тільки недавно відзначала 18)» - говорить Репяхова про нові кадри.

Своє свято вона традиційно відзначила в сімейному колі, а також похвалилася подарунками і показала маленького сина, яким вже дуже пишається.

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