Як пише Politeka.net, Катя Павленко - відома українська співачка і солістка групи Go-A. зірка прославилася завдяки Євробаченню, де посіла друге місце в минулому році. А днями Катя виступила в Празі, вразивши перетворенням. На сторінці "Зіркового шляху" вирішили порівняти образи співачки, опублікувавши відповідні фото.

"Фронтвумен гурту Go_A не впізнати

На виступі в Празі Катерина Павленко з'явилася в новому образі, і він їй дуже підходить. Який вам подобається більше, 1 або 2? Пишіть в коментарях", - написано було в публікації.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Амазонка", "перший варіант", "який час, такий і образ"," перший образ вау", нагадує образи Руслани", "вона просто неймовірна)", "Ксена - принцеса-воїн", "100 пудів краще з довгим волоссям".

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