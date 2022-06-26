Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко - відома Західна актриса з українським корінням. Зірка прославилася завдяки культовому фільму про Джеймса Бонда, де вона грала роль супутниці головного героя. Незважаючи на віддаленість від України актриса не забула свою батьківщину і зараз активно підтримує українців у їхній війні за незалежність. Не забуває Ольга і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу Куриленко поділилася ефектним чином для червоної доріжки. Зірка була в прозорій сукні і з дивовижним макіяжем.
"Минулої ночі на літній вечірці в Національній галереї в приголомшливому платті", - написала Ольга.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ікона", "прекрасна принцеса", " як принцеса. Ти виглядаєш завжди карколомно!", "Красива! Це дуже прозоре плаття!".
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