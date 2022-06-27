Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розвезлася з чоловіком Володимиром Дантесом і вже знайшла нового бойфренда, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала у своєму мікроблозі фрагмент нового кліпу з Артемом Пивоваровим.

Як виявилося, нова спільна робота Наді з Пивоваровим має великий успіх серед українців – кліп на пісню "Думи" подивилися Уде більше 5 мільйонів користувачів. І це менше, ніж за місяць – прем'єра відбулася 3 червня.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Вже 5 млн наших спільних Дум". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами: "Старанно йдемо до 10-ти мільйонів", "Молодці", "Ви з Артемом – не просто музиканти. Ви справжні чарівники. Я безмежно вдячна Вам за ті емоції, які я відчуваю щоразу, коли слухаю цю пісню", "Ви найкращі!", "Пісня просто вогонь. Зворушує до глибини душі", "Краща робота", "Чекаємо українські пісні і альбом", "Ця пісня заслуговує цього", "Пісня і кліп шикарні", "Ви з Артемом більше молодці", "Дуже хочеться почути ще дуетну пісню з Артемом", "Просто краса".

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