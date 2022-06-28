На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила своє чорно-біле фото з котом на руках, а також тривожне зізнання.

"124 дні я не мала жодного шансу розклеїтися. Пошук людей, збори коштів на потреби всіх, кому терміново, паралельно я мама трьох дітей, а це мільйон побутових щоденних питань. Я всіх навколо підтримувала і навпаки не давала всім навколо розклеітися і впасти у відчай. І тут цей відчай дістався і мене", — поділилася Катя Осадча.

При цьому ведуча зізнається, що розуміє, що багато людей зараз опинилися в значно складнішій ситуації, ніж вона.

"Я обіцяла собі, що буду тим, хто буде всім опорою і не буде розкисати … Але цей терор не залишає шансу … все це і робить терорист, щоб нас поламати, поламати нашу віру в перемогу, занурити нас у відчай", — пояснює свій стан Осадча.

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Навіть у такий важкий момент Катя не втрачає оптимізму і готова далі продовжувати допомагати іншим.

"Але ж є і гарні новини, нам дали Байрактари безкоштовно, а це означає, що Притула зможе купити на зібрані гроші ще багато чого корисного для бійців. Ми продовжуємо битися по всій лінії фронту і вдало збивати і відбивати наступи. Зло завжди програє", — пише телеведуча.

Катя Осадча

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