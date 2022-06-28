Популярний український виконавець Melovin (Костянтин Бочаров), який зараз активно гастролює Україною та закордоном із благодійними концертами, аби допомогти українцям, постраждалим від повномасштабного вторгнення рф, повідомив сумну новину.

Артист часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram, але цього разу він був вимушений терміново просити шанувальників про допомогу: у його подруги виявили рак.

"Друзі, колеги, Меловінатори! Моїй подрузі, однокласниці Христині Матяш поставили страшний діагноз «Лімфома Ходжкіна». Рак не обирає а ні віку, а ні статі. Але вибирає шлях назавжди зруйнувати життя людини, чого ми з вами допустити ніяк не можемо!", — написав Melovin.

Співак просить усіх, хто може, допомогти фінансово або ж розповсюдженням інформації зробити свій внесок у боротьбу за життя дівчини.

Українці в коментарях підтримують Христину та бажають якнайшвидшого одужання:

"Боротися і не здаватися! Допоможемо чим зможемо";

"Бажаю одужати скоріше!❤️ Боріться - поборете! Переможте рак, як переможемо ми русню!";

"Одужання. Головне - віри у перемогу та стійкості духу";

"Допоможу чим зможу. Бажаю витривалості в боротьбі з цією хворобою🙏".

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