Артистка на своїй сторінці в Instagram повідомила, що вийшло її інтерв‘ю для програми «Зірковий шлях», яке знімали ще на початку лютого. Воно мало вийти 24.02.2022, але війна зламала всі плани.



"У нас вийшла відверта розмова, в якій я поділилась своєю мрією,показала, як я готую, та розповіла про свій вибуховий темперамент. 🙈 Зараз, переглядаючи це інтерв‘ю разом з прекрасною Аліною Доротюк, я плакала, бо тоді була така щаслива, мої очі сяяли від радості", — розповіла Саліванчук.

Актриса вибачилася перед українцями за русизми, які вона вживала в інтерв'ю, бо тоді, на жаль, родина розмовляла російською мовою.

Зірка наголосила, що наше життя не буде таким, як раніше.

"Наші цінності змінились! І те, що тоді здавалось «проблемою», тепер згадуєш, як найщасливішу мить! Дуже багато думок та сліз, душа розривається", — зізнається дружина продюсера "Квартал 95".

Шанувальники в коментарях похвалили Ганну за відвертість:

"Ви дуже гарна, неймовірно чарівна. Захоплююсь Вами)";

"Надзвичайна жінка.Багато чого почерпнула з Вашого досвіду".

Нагадаємо, дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" підкорила новим образом.

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