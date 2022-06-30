Популярна блогерша і дружина головного героя шоу" Холостяк " Микити Добриніна Даша Квіткова часто розповідає про життя в соціальних мережах. Вона також нерідко показує свого маленького сина і ділиться історіями з невеликих прьключеній з ним.

Зараз Даша разом з дитиною подорожує закордоном, так як її чоловік зробив для неї сюрприз і влаштував відпочинок. Сам же Микита залишився вдома.

Квіткова в свою чергу отримала багато повідомлень від користувачів, після того, як з'явилася на пляжі в модних купальниках. Більшість питань стосувалися її фігури. Даша розповіла, що худне після народження дитини вона давно і не поспішаючи, проте помітний прогрес вже є.

Цього разу вона показала, як виглядає без фільтрів і зблизька.

Ми писали, дівчина хоче повернути заповітні 53 кг, як було до вагітності, тепер вона має намір тренуватися в залі навіть під час відпочинку з маленьким сином. Даша показала, як зараз займається.

"Тому дозвольте трохи похвалитися. Щось там вимальовується, поки не співаємо знову " - пише Даша.

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