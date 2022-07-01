Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". Зірка після 24 лютого вирушила захищати Україну, а дружина Христина зайнялася благодійністю. Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Володимир вирішив показати, як улаштував романтику дружині. Остапчук тихенько підійшов до Христини і голосно поцілував її, чим злякав. Дружина в цей момент займалася приготуванням на кухні.

"Моя дружина та романтика це...", - написав Володимир.

Варто зазначити, що Остапчук одружений із Христиною з 2020 року. До цього у Володимира була дружина Олена Войченко, яка народила йому двох дітей – Емілію та Евана. Зараз екс-дружина перебуває в Канаді з дітьмом, ховаючись від жахів війни.

Нагадаємо, дружина ведучого "Маски" Остапчука вразила виглядом у сукні з вирізами.

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