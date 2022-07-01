Відома гімнастка та Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка довгі роки живе у США, але не забуває про Україну, в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла, що думає про мовчання своєї найкращої подруги Ані Лорак. Як відомо, Лорак з моменту війни не промовила жодного слова і ніяк не висловила свою позицію чи підтримку Україні, при тому, що вона народилася і розпочинала свою творчу кар'єру саме в Україні.

За словами Лілії, для неї було непросто прийняти мовчазну позицію її найкращої подруги Лорак. Проте, спортсменка наголосила, що й мовчання буває дуже гучним. Варто зазначити, що відповідаючи на запитання Дьоміна щодо Лорак Подкопаєва ледве стримувала сльози.

"Ні Лорак, ні її представник не зробили жодної заяви, тому ми робимо висновки, що вона зробила те, що хотіла зробити. На жаль. Я все чекала, чекала. Я завжди намагалася якось виправдати, але на цей момент жодних виправдань немає . Тому, я не знаю. Я кажу, що я чекала, це для мене дуже хвора тема. Тому що багато років дружби, це моя найкраща подруга", - розповіла Подкопаєва.

Вона також зізналася, що не писала Ані Лорак нічого ні на початку війни, ні потім. Просто вирішила, що ніхто нікому нічого не винен. А війна зірвала з усіх масок.

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