Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни відвезла дітей за кордон, а сама взялися активно гастролювати світом на підтримку України, поділилася у своєму Instagram милим відео. У ролику молодша донька артистки Аліса виконує гімн України.

Як видно, юна красуня знята у тьмяному світлі кімнати, вона стоїть з розпущеним волоссям і вкривши плечі великим українським прапором. Аліса тоненьким голоском співає гімн України, щоправда, наприкінці трохи здивувала і втекла з кадру.

У підписі до публікації зіркова мати Оля Полякова написала: "Не знаю, що вони там денацифікують, вони точно націоналізують та українізують Україну! Наші діти хочуть бути українцями!". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео з Алісою: "Молодчина! Слава Україні!", "Малишка", "Цікаво це Аліса чи Валера? Але круто, так тримати", "Так і є. Мої теж. Розмовляють, співають і пишаються, що вони українці!", "Наші дітки", "Плачу, сонечко ти молодець", "Фінал несподіваний".

Нагадаємо, "Мала честь відкрити": Каменських у патріотичному вбранні заспівала гімн України на цілий стадіон.

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