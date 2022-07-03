За пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухарка, яка працює в Парижі. Також Ольга судить проект «Майстер шеф» разом з Володимиром Ярославським та Ектором Хіменесом-Браво. Після початку війни Ольга почала писати книги з Володимиром, а також проводила благодійні обіди. Але багато українців підозрюють, що пара не просто колеги. І Мартиновська вирішила розбурхати чутки, опублікувавши нове фото, яке Ярославський перепостив собі в сторіс.

"Незабаром ми знову зустрінемося з Володимиром Ярославським у романтичному Парижі. Але з важливою місією", - написала Ольга.

На фото можна побачити Володимира, який сидів і сміявся, піднімаючи голову. Ольга в цей момент цілувала його лису голову. Кадр виявився дуже зворушливим і чорно-білі кольори додали йому родзинки.

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А Політурка повідомила , що Мартиновська з "Мастер Шеф-кухаря" розповіла, чому вже здається.

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