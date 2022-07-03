Андрій Бєдняков залишив рідний Маріуполь за три дні до повномасштабного вторгнення рф в Україну, вирушивши на зйомки за кордон. Мама ведучого хворіла, ще з початку обстрілу вона сказала: "Це кінець". Незабаром вона пішла з життя. Про це Бєдняков розповів музею "Голосу Мирних".

Сестра Бєднякова Оксана забрала тіло мами з Маріуполя, бо не хотіла ховати її у дворі, як робили інші мешканці. Спочатку вона навіть не говорила братові про трагедію, бо хвилювалася, що він спробує приїхати до Маріуполя.

"Напевно, тому я ще не до кінця усвідомлюю, що мами не стало, бо я не бачив могили. Коли побачу, напевно, тоді зрозумію, що мами немає", – розповів телеведучий.

Через кілька днів після вторгнення зв'язок у місті зник на три тижні. Андрій зізнається, що просив знайомих сходити до району, де мешкали його рідні. Так він дізнався, що його сестрі доводилося готувати їжу на подвір'ї.

"Це моє рідне місто. Це пекельний біль. Я в житті стільки не плакав, скільки за ці дні. Не тільки по особистій рані, по мамі, а й по місту - я дуже його люблю, і дуже чекаю того дня, коли всі ми поїдемо додому", – поділився Бєдняков.

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