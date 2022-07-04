Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки відбору "Х-Фактора", де їй спочатку не повірили судді. Співачці навіть вдалося перемогти на проекті, але не з першого разу. Тепер Ніколайчук активно займається творчістю та веде маленький блог в Інстаграм, де радує фанів своєю музикою, а також особистими кадрами.

А цього разу співачка вирішила звернутися до українських військових. Зірка опублікувала фото, де була у білій сукні, розвернувшись до камери спиною.

"Військово-морські сили України сьогодні ваш день! Ваш по праву та честі. Ви щодня захищаєте наші морські шляхи та наш дім. Ви словом можете послати ворожий корабель у відомому напрямку, а ділом ви відстоюєте всю Україну. Хай береже вас Бог", – написала Ніколайчук, вітаючи військових зі святом.

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