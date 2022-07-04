Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця та зірка "Танців з зірками". Знаменитість також активно веде сторінку в Інстаграмі, де цього разу поділилася кадрами свого відпочинку.

На фото можна побачити Ілону з чоловіком, а також саму танцівницю, де вона вихваляється фігурою в міні-бікіні з мотузок. Також пара вирішила влаштувати риболовлю та змогла здобути свій трофей.

"Зараз щодня – це свято!!! З моменту повернення з Італії у нас із чоловіком не було можливості побути просто так разом, наодинці!", - написала Ілона.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Який кайф дивитися на фото вашого тіла. Ви розкішна жінка", "Які красиві та щирі фотографії", "Радійте не на показ. Світу нашій Україні. Тяжко нам у Харкові".

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