Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця та зірка "Танців з зірками". Знаменитість також активно веде сторінку в Інстаграмі, де цього разу поділилася кадрами свого відпочинку.
На фото можна побачити Ілону з чоловіком, а також саму танцівницю, де вона вихваляється фігурою в міні-бікіні з мотузок. Також пара вирішила влаштувати риболовлю та змогла здобути свій трофей.
"Зараз щодня – це свято!!! З моменту повернення з Італії у нас із чоловіком не було можливості побути просто так разом, наодинці!", - написала Ілона.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Який кайф дивитися на фото вашого тіла. Ви розкішна жінка", "Які красиві та щирі фотографії", "Радійте не на показ. Світу нашій Україні. Тяжко нам у Харкові".
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