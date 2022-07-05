Як пише Politeka.net , співачка поділилася у своєму Інстаграм тривожними кадрами. У сториз Полякова поділилася відео, на якому можна було побачити змучену козу, яка без сил лежала прямо на бетоні у сільській місцевості.

Як пояснила Оля, тварина застрягла між двома бетонними плитами, а коли її звідти дістали, виявилася знесилена.

«Боже, бідна козочка! Вона застрягла у цій штуці і тепер вмирає! Зараз ми їй води дамо… Бідна, пити хоче», - вимовляє за кадром відео Полякова наляканим голосом.

Вона також показала, як жінка напувала козу водою з миски.

Пізніше співачка записала відео вже вдома. На ньому вона розповіла, що кізці стало трохи краще.

«Ви мені все пишете як коза. Все добре. Вже ми її напоїли. Вона застрягла і лежала, напевно, багато годин під сонцем на бетоні, обезводилася. Але ми її напоїли і молитимемося богу, щоб вона вижила. Завтра вам її знімемо вранці…якщо все буде гаразд!», - пообіцяла шанувальникам співачка.

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