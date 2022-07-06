Як пише Politeka.net, Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно. Зірка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Ганна показала фотографії, де була в прозорому корсеті, вразивши виглядом.

"6 липня Україна відзначає День військ протиповітряної оборони Збройних Сил України.

Ви стримуєте ворожий наступ та надійно захищаєте нашу країну.

Завдяки Вам, вашій мужності та відвагі Україна була, є і буде незалежною суверенною державою", - написала Саліванчук.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви дуже гарна жінка", "Модель", "Яка жінка", "Українська красуня", "Ще день Івана Купала", "Так точно, красуня чарівна, слава Україні".

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