Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська не захотіла їхати з країни та продовжує підтримувати ЗСУ. Задля підтримки українців Ольга також зайнялася хвилі і часто розповідає в Інстаграм, що відбувається в житті наших громадян.
Також уперше за кілька місяців Ольга також зайнялася роботою в театрі та дозволила собі трохи розслабитись під час поїздок українськими містами. Вдалося вразити актрисі та своєю зовнішністю на виставці.
Ольга виглядала не лише молодо та свіжо, а й досить яскраво. Завдяки трендовому поряд із літнім квітчастим принтом Сумська виглядала дуже стильно.
Також Ольга опублікувала теплі кадри із залаштунків театру, на яких позує разом із колегами-театралами. На знімках актриса виглядає по-справжньому щасливою і це не дивно, адже вона у своїй стихії.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Збожеволіла влада росії погрожує США "референдумом" на Алясці: деталі дивної заяви
Вийшла перший день на нову роботу: 22-річна Юлія показала, якою вона була до удару по ТЦ у Кременчуці
Сі Цзіньпін відповів путіну відмовою, розкрито причини: "Найближчим часом буде важко"
Удар по Кримському мосту: за кордоном вказали на важливий нюанс і підказали ЗСУ, що робити
"Перший гастрольний тур з початку війни! Київ, Біла Церква, Одеса! Дякуємо тобі, Боже! Уклін і повага нашим захисникам, продюсеру, моїм прекрасним колегам, що це взагалі стало можливим! Між сиренами та хвилюванням, щоб зіграти у фінал…", – написала Сумська у підписі до своєї публікації.
Нагадаємо, "Ми були щасливі": Кухар з "Танців з зірками" у рожевій сукні ледь не засвітила зайве, відео.
Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" влаштувала ефектне тренування у міні-топі: "Повернення до основ...".
Також Politeka писала, що "У будь-якій ситуації…": Камінська з "НеАнгелів" засмутила фанатів новинами.