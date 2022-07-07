Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська не захотіла їхати з країни та продовжує підтримувати ЗСУ. Задля підтримки українців Ольга також зайнялася хвилі і часто розповідає в Інстаграм, що відбувається в житті наших громадян.

Також уперше за кілька місяців Ольга також зайнялася роботою в театрі та дозволила собі трохи розслабитись під час поїздок українськими містами. Вдалося вразити актрисі та своєю зовнішністю на виставці.

Ольга виглядала не лише молодо та свіжо, а й досить яскраво. Завдяки трендовому поряд із літнім квітчастим принтом Сумська виглядала дуже стильно.

Також Ольга опублікувала теплі кадри із залаштунків театру, на яких позує разом із колегами-театралами. На знімках актриса виглядає по-справжньому щасливою і це не дивно, адже вона у своїй стихії.

"Перший гастрольний тур з початку війни! Київ, Біла Церква, Одеса! Дякуємо тобі, Боже! Уклін і повага нашим захисникам, продюсеру, моїм прекрасним колегам, що це взагалі стало можливим! Між сиренами та хвилюванням, щоб зіграти у фінал…", – написала Сумська у підписі до своєї публікації.

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