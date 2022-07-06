Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль кілька місяців провела закордоном, активно підтримувала українців та розповідала про благодійні концерти. Їх вона проводила досить часто і зараз, після невеликої паузи, має намір продовжити.

Шанувальники вирішили показати один із моментів виступу Тіни. Нещодавно їй писали, що вона набрала трохи зайвого і помічали досить сміливі образи артистки. Наряду з сіточкою та блискітками артистка знову вразила зовнішністю.

«Тіна Кароль та Іван Navi «Ангели всі знають»» - сказано у підписі під кадром.

Шанувальники також підтримали:

«Красуня 💞; Красуня ❤; А мені дуже подобається Mood. Але ця імпровізація теж класна. І взагалі, може ви ще зробите дуетну пісню 🤗🤗».

Раніше Тіна Кароль виклала кадри, на яких насолоджується теплим дощем. Вона побігла надвір, почала танцювати, дуріти і крутиться навколо себе. При цьому співачка пробігла боса по калюжах. На її обличчі щаслива посмішка.

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