Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Тіна Кароль кілька місяців провела закордоном, активно підтримувала українців та розповідала про благодійні концерти. Їх вона проводила досить часто і зараз, після невеликої паузи, має намір продовжити.
Шанувальники вирішили показати один із моментів виступу Тіни. Нещодавно їй писали, що вона набрала трохи зайвого і помічали досить сміливі образи артистки. Наряду з сіточкою та блискітками артистка знову вразила зовнішністю.
«Тіна Кароль та Іван Navi «Ангели всі знають»» - сказано у підписі під кадром.
Шанувальники також підтримали:
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
«Як тепер без тебе?»: у родину єкс-прем’єра Кінаха прийшло велике горе
"Від 95 до 115 тисяч загиблих": в Офісі президента розкрили несподівані факти про втрати російської армії
У росії злякалися "реваншистських устремлінь" Японії: "Ситуація в прикордонній сфері..."
"Ситуація дуже погана": мер багатотисячного міста закликав українців їхати
«Красуня 💞; Красуня ❤; А мені дуже подобається Mood. Але ця імпровізація теж класна. І взагалі, може ви ще зробите дуетну пісню 🤗🤗».
Раніше Тіна Кароль виклала кадри, на яких насолоджується теплим дощем. Вона побігла надвір, почала танцювати, дуріти і крутиться навколо себе. При цьому співачка пробігла боса по калюжах. На її обличчі щаслива посмішка.
Нагадаємо, "За ці 4 місяці моя дочка...": Гвоздева з "Танців з зірками" зворушила кадрами зі своєю крихіткою.
Як повідомляла Politeka, "Сподіваюся, для когось будуть корисні": Дорофєєва після розлучення поділилася порадами по медитації.
Також Politeka писала, що "Спи спокійно, янголятко": Осадча довела до сліз історією загиблої 6-річної дівчинки з Очакова.