Українська модель та блогерка Даша Квіткова показала щирі емоції під час візиту до однієї з головних пам'яток світу.

Як пише Politeka.net , переможниця дев'ятого сезону шоу «Холостяк» та дружина Микити Добриніна поділилася в інстаграм новими фото.

Через війну Квіткова з маленьким сином Левом вирішила виїхати за кордон. Зараз блогерка опинилася у Парижі, де й проводить час.

Даша вирішила відвідати одну з головних пам'яток Франції та всього світу – Ейфелеву вежу. Красуня показала відповідні фото.

На селфі Квіткова позувала на тлі культової споруди. Блогерша щиро посміхалася і прикривала очі – чи то від яскравого сонця, чи то від щастя.

"Дар'я в Парижі", - підписала знімки Квіткова.

Її шанувальники відразу почали коментувати пост.

"Дуже красива", "Такі круті фото, Дашка", "Клаассс, тільки таке враження, що монтаж, ну це мені так, красива", "Скільки щастя", "Як завжди неповторна" - пишуть люди.

Сама Квіткова у коментарях написала, що після Парижа планує повернутися додому.

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