Як пише Politeka.net , переможниця дев'ятого сезону шоу «Холостяк» та дружина Микити Добриніна поділилася в інстаграм новими фото.
Через війну Квіткова з маленьким сином Левом вирішила виїхати за кордон. Зараз блогерка опинилася у Парижі, де й проводить час.
Даша вирішила відвідати одну з головних пам'яток Франції та всього світу – Ейфелеву вежу. Красуня показала відповідні фото.
На селфі Квіткова позувала на тлі культової споруди. Блогерша щиро посміхалася і прикривала очі – чи то від яскравого сонця, чи то від щастя.
"Дар'я в Парижі", - підписала знімки Квіткова.
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Її шанувальники відразу почали коментувати пост.
"Дуже красива", "Такі круті фото, Дашка", "Клаассс, тільки таке враження, що монтаж, ну це мені так, красива", "Скільки щастя", "Як завжди неповторна" - пишуть люди.
Сама Квіткова у коментарях написала, що після Парижа планує повернутися додому.
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