Як пише Politeka.net , переможниця дев'ятого сезону шоу «Холостяк» та дружина Микити Добриніна поділилася в Інстаграм добіркою кадрів із відпочинку. Нещодавно Квіткова разом із дитиною вирушила на курорт у рамках запланованої відпустки, яку їй влаштував чоловік як сюрприз.

Даша цього разу зупинилася в Парижі, про що одразу написала у мережі. Не раз дівчина помічала, що це її улюблене місто і вона обожнює ходити вулицями. Щоправда, цього разу з дитиною все виглядає дещо інакше.

Тим не менш, вона намагається скористатися моментом спокою та безпеки та відпочити. На тлі Ейфелевої вежі дівчина виглядала дуже щасливою.

"Дар'я в Парижі", - написала під фото Даша.

«Дуже красива❤️; Такі круті фото, Дашка 😍✨; Шикарна 🔥; Неймовірна 😍❤️; Класна наколка левеня 😍; Класно 🔥 давно у вас тату левеня?❤️; Супер💞; Таке красиво 🥰; Скільки щастя 😍😅; Клаассс, тільки таке враження, що монтаж, ну це мені так, гарна 🔥🔥🔥; Як на мене, то я подумала, що так і є.))» - пишуть у мережі.

«Мама у Парижі виглядає так. Зробила вчора супчик, ношу із собою. Життя вирує у людей, але я йду і мені на серці дуже неспокійно» - пише Даша.

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