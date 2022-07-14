Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк - відома українська телеведуча, яка залишається вдома і не їде з країни, намагається активно вести соціальні мережі. Вона часто розповідає про себе та нерідко з гумором коментує свої фото.
На цей раз артистка показала, як можна розслабитися, коли починають здавати нерви.
“Коли нервова система здає, електрофорез допомагає. Я у чудовому українському санаторії. Увага, шановні, процедура номер один. Суха вуглекислотна лазня. Покращує кровообіг та зміцнює стінки судин, прискорює метаболізм, запобігає передчасному старінню шкіри.
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Процедура номер два. Гідромасаж. Дуже класно!" – поділилася враженнями Нікітюк та розкрила свою секрети краси.
Також Леся показала, як насолоджується відпочинком вдома та проводить щасливі моменти, насолоджуючись маленькими радощами життя. Навіть просто спостерігаючи за соняшниками.
«Дома красиво 🇺🇦. Переписала .. бо щось усі вітають із поверненням… а я нікуди й не їздила)» - додала Леся, чим розвеселила мережу.
«Наша українка 🇺🇦❤️; Які ж у нас в Україні красиві види 😍 люблю свою країну. Слава Україні 🇺🇦 Слава нації!; Наша Батьківщина найкраща у світі 🥰🥰🥰».
Нагадаємо, заплакана солістка KAZKA Олександра Зарицька поділилася трагічною звісткою з Харкова.
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