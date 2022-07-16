Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Квартал 95". Також знаменитість обожнює спорт і займається шпагатами, навчаючи їм українців, а також танцями біля пілона. Катя, як і інші зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.
Але не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де активно веде блог, де ділиться своєю творчістю, а також особистими кадрами. А цього разу Катя продемонструвала, як проводить час із подружкою. Парочка позувала на тлі басейну позують для selfie. Нікітіна була в топіці та шортах.
"Але перед цим, заїхали до "своїх Дубаїв" у село", - написала Нікітіна, у сторіс Інстаграм.
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Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" в топіці та шортах вразила результатами старань у спортзалі.
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