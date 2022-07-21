Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая сейчас много гастролирует за границей с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась кадрами из Польши и заинтриговала новыми выступлениями в европейских городах.
На новых фотографиях можно увидеть, что на сцену Юлия вышла в ярком красном комбинезоне, который сверкает блестками и подчеркивает ее стройную фигуру. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. В руке артистка держит стойку от микрофона, на которой развевается украинский флаг.
У підписі до публікації Саніна розповіла про концерти, які готує для українців, які зараз мешкають за кордоном. "The HARDKISS у Німеччині та Чехії. Благодійні концерти на підтримку України. Не пропустіть. 24.07 – Мюнхен, Tonhalle. 26.07 – Гамбург, Docks. 28.07 – Франкфурт, Batschkapp. 29.07 – Берлін, Columbiahalle. – написала Юля.
Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Юля, скажіть чому немає в списку Парижа?", "Юліє, чи є шанс побачити вас у Лісабоні?", "До зустрічі у Франкфурті!", "А фото з Польщі", " Чекаємо знову в Польщі", "Дуже-дуже чекаємо у Словаччині", "Чекаємо в Італії".
Знищити Кримський міст: Україні нарешті дадуть те, чим це можна зробити, але з умовою
Ні лікування, ні вакцини: з'явилися нові жертви Марбурзького вірусу, який підступніший за COVID-19
Щоб як у Вінниці: чоловік просив росіян вдарити ракетами по його рідній Одесі
Ердоган публічно принизив путіна, з'явилося відео: "І зверніть увагу на..."
"Неможливо без сліз дивитися": російська ракета влучила в будинок Дарії за день до її весілля, фото
Нагадаємо, Дружині Решетника дорікнули за веселощі під час війни, вона відповіла: "Не треба всіх рівняти під себе".
Як повідомляла Politeka, "Хочу бути далі від цієї маячні": доктор Комаровський здивував заявою про українську мову.
Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Ульянова в боді зачарувала своєю розкішшю: "Така...".