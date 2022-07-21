Відома співачка поділилася кадрами з концерту в Польщі та розповіла про наступні концерти за кордоном.

Популярная украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, которая сейчас много гастролирует за границей с концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась кадрами из Польши и заинтриговала новыми выступлениями в европейских городах.

На новых фотографиях можно увидеть, что на сцену Юлия вышла в ярком красном комбинезоне, который сверкает блестками и подчеркивает ее стройную фигуру. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. В руке артистка держит стойку от микрофона, на которой развевается украинский флаг.

У підписі до публікації Саніна розповіла про концерти, які готує для українців, які зараз мешкають за кордоном. "The HARDKISS у Німеччині та Чехії. Благодійні концерти на підтримку України. Не пропустіть. 24.07 – Мюнхен, Tonhalle. 26.07 – Гамбург, Docks. 28.07 – Франкфурт, Batschkapp. 29.07 – Берлін, Columbiahalle. – написала Юля.

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Юля, скажіть чому немає в списку Парижа?", "Юліє, чи є шанс побачити вас у Лісабоні?", "До зустрічі у Франкфурті!", "А фото з Польщі", " Чекаємо знову в Польщі", "Дуже-дуже чекаємо у Словаччині", "Чекаємо в Італії".

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