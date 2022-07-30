Популярний шоумен, ресторатор та блогер Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шеф-кухар виклала милі фото зі свого нового ресторану у Львові та розповіла, як і навіщо він його відкрив під час війни.

Так, за словами Ектора, оскільки не всі можуть відвідати його заклад, він вирішив розповісти, як власник, про його відкриття у соцмережі. Ресторатор зазначив, що у новий заклад було вкладено багато праці та сил. Економіка має працювати навіть під час війни, тому зважився на відкриття нового ресторану, а це, у свою чергу, допоможе також донатити на ЗСУ.

"Ми маємо працювати, бо економіка примхлива штука. Бо в такий важкий час кожен має щодня себе запитувати: хто як не я? Хто як не я відправить на ЗСУ 100 грн? Хто як не я допоможе сусіду занести речі? Хто як не я винесе водички котикам у жару? Хто як не я створить робочі місця? Тож це однозначно гордість. І однозначно багатьом львів’янам ресторан вже до смаку, бачив задоволення від дімсам з креветками на власні очі", - поділився емоціями Хіменес-Браво.

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