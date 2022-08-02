Після завершення реаліті-шоу головна героїня Злата Огневич та її обранець підприємець Андрій Задворний якийсь час зустрічалися, але стосунки тривали недовго – лише півтора місяці.

Після того, як про розрив дізналися шанувальники, Задворний закрив свою сторінку в Instagram, але до цього він встиг назвати причину розлучення з Огневичем. Андрій зізнався, що розлюбив Злату.

Співачка тяжко сприйняла рішення Задворного розірвати стосунки.

«Я спілкувався зі Златою Огнєвіч і ми говорили про те, що за ці півроку багато людей переосмислили своє життя, перестали ображатися, фільтрувати та інше», - розповів ведучий.

Дьомін поцікавився у співачки, чи змогла вона вибачити Задворного.

«Злата мені сказала, що довго працювала із психологом і вже не тримає зла на Задворного. Маленька частка печалі залишилася, але співачка каже, що від щирого серця бажає Андрію щастя», - повідомив Слава.

Нагадаємо, що Злата Огневич розповіла про сміливий вчинок батька, який нині допомагає Україні.

Як повідомляла Politeka, Огневич після закордонних гастролей запросила на концерти в Україні фото.

Також Politeka писала, що Огневич несподівано висловилася про таких як Полякова і Кароль.