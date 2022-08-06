Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала сина Микиту та розповіла, чому він плаче, поділившись з українцями.

Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук - відома українська актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Зіркова пара має двох дітей - Гліба і Микиту, який з'явився в 2020 році. Варто зазначити, що у вересні хлопчик відсвяткує свій другий день народження. Ганна, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Не забуває Ганна та про Інстаграм, де активно веде блог. А цього разу Саліванчук вирішила поговорити із фанами.

"Задавайте запитання", - написала зірка.

"Як Микита реагує на сирени? Як пояснити йому про ситуацію в країні?" - запитав фанат.

"Ось так реагує. Тому я зараз у Карпатах, де немає сирен. У такому віці важко пояснити", - написала Ганна та показала сина, який сидить на ліжку та плаче.

Повідомлялося, що дружина продюсера "Квартал 95" визвірилася на українців через звук сирени.

«Моєї агресії немає межі. Ми ходили на завтра, а деякі люди не вимикають звуку сповіщення про сирену в містах України. І мій Микита почув сирену у телефоні, хоча в нас її немає і почав плакати», - повідомила Ганна у публікації.

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