Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. У звездной пары есть двое детей - Глеб и Никита, который появился в 2020 году. Стоит отметить, что уже в сентябре мальчик отпразднует свой второй день рождения. Анна, как и другие украинские звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Анна и об Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз Саливанчук решила поговорить с фанами.
"Задавайте вопросы", - написала звезда.
"Как Никита реагирует на сирены? Как объяснить ему о ситуации в стране?", - спросил фанат.
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"Вот так реагирует. Поэтому я сейчас в Карпатах, где нет сирен. В такой возрасте трудно объяснить", - написала Анна и показала сына, который сидит на постели и плачет.
Сообщалось, что жена продюсера "Квартал 95" вызверилась на украинцев из-за звука сирены.
«Моей злости нет предела. Мы ходили на завтра, а некоторые люди не выключают звук оповещения о сирене в городах Украины. И мой Никита услышал сирену в телефоне, хотя у нас ее нет и начал плакать», - сообщила Анна в публикации.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" похвасталась роскошным отдыхом
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