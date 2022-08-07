Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Леся також активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться найцікавішим. А цього разу візажист Нікітюк Михайло вирішив поділитись яскравими образами зірки, опублікувавши їх на своїй сторінці в Інстаграм.

"Понад 7 років разом Леся Нікітюк. Стільки змін стрижок і фарбування. Тут лише невелика частка з них. Який Вам більше подобається?", - написав візажист.

Нікітюк одразу прокоментувала публікацію: "Це ще половину ти не виставив".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Останнє фото вогонь", "Всі подобаються", "Нереальна краса. І я так хочу", "Всі, але шоста вогонь", "2 бомба", "Номер два", "3 з рівним волоссям", "Лесюня завжди чарівна красуня. А ви справжній чарівник !!! Хотілося б до вас потрапити", "Леся гарнюня, більше сподобалося волосся до плечей".

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