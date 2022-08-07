Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер намагається привернути увагу до себе всіма доступними способами. Дівчина розповідає про сімейні сварки, конфлікти та проблеми, говорить про свою пластику та про догляд за шкірою.

На цей раз Ганна показала, які наслідки бувають після бурхливих гулянь, веселощів та вечірки з коханим.

«З'явилися висипання після ін. Завжди вам знімаю сторіс без масок. Звикла та полюбила себе без макіяжу. Дістала своїх рятувальників. Просто диво-засіб, який врятував мою спину та рятує проблемні ділянки» - каже Ганна.

Раніше Ганна розповіла, як записалася на курс схуднення, ходить на боротьбу та займається додатковими тренуваннями.

«За ці дні святкування відчуваю, що трохи набрала води у тілі. Але це все одно нічого, адже я більше відчуваю, що поступово приходжу до своєї ідеальної форми і мені все більше починає подобатися моє тіло. Ще трохи і я…» – каже Ганна у ролику, на якому показала перші зміни.

Нагадаємо, "Це дуже красиво": Трінчер із нареченим влаштувала екстремальну фотосесію під водою.

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