На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, в якому детально розповіла про проблеми з медичним обслуговуванням в курортах Карпат.

Так, під час відпочинку в Буковелі старший син зіркової пари Гліб впав на металеву пластину та розірвав собі коліно. В місцевому медпункті лікарі відмовилися безкоштовно сказати Саліванчук, чи потрібно буде зашивати рану, й виставили ціну в 3,5 тисячі гривень. Ганна викликала "швидку".

Виявилося, що найближча лікарня є в Яремче, за 40 кілометрів від Буковелі. Ганна з сином поїхали туди на власному авто, аби зуміти повернутися назад до комендантської години. Коли вони прибули на місце, в лікарні нікого не було. Спершу медсестри затягували з заповненням анкети, а потім лікар шокував акторку своєю поведінкою, спеціально залякуючи її сина.

"Я можу лише здогадуватися, але мені здається, що він був напідпитку. Лікар починає дивитися на ногу, знімати пластир, а малий плаче. Лікар каже: "Якщо він буде плакати, то їдьте до Івано-Франківська і під загальним наркозом зашивайте коліно". Я домовляюся з Глібом, заспокоюю його, він всеодно плаче, кажу: "Не хвилюйся, зараз буде не боляче, нічого страшного не будуть робити". Лікар повертається і каже: "Не брешіть своїй дитині. Я зараз буду шити. Так, Глібе, зараз голка зайде тобі в коліно і буде зашивати", – переповіла ситуацію зірка.

Поранене коліно дитини все ж зашили, але медик відмовився розповісти Саліванчук, як доглядати за швами, сказав "знайти іншого свого лікаря" та пішов.

"Будь ласка, Буковель, подумайте про те, що вам потрібні фахівці на місці, бо це жах!!!! Добре, що в мене легка травма- а якщо щось серйозне", — наголосила артистка.

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